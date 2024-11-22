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لبنان

الجيش يوقف عدداً من الأشخاص في عكار وطرابلس.. والسبب؟

Lebanon 24
22-11-2024 | 10:08
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 صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 21 / 11 / 2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة الحصنية – عكار المواطنين: (ع.ع.د.)، (ف.ك.)، (خ.ج.)، (ه.ب.)، لتنظيمهم مَسيرات مسلحة أثناء تشييع أحد المواطنين في البلدة، وظهورهم فيها وهُم يشهرون أسلحة حربية، وإطلاقهم النار في الهواء، وضبطت كمية من الأسلحة في حوزتهم.
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كذلك أوقفت وحدة من الجيش في منطقة المنكوبين – طرابلس المواطن (م.ح.) لإطلاقه النار وتورطه في إشكال وقع في المنطقة بتاريخ 21 / 11 / 2024.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتتم المتابعة لتوقيف باقي المتورطين".
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