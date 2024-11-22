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لبنان

هذه مهمات الدفاع المدني منذ الصباح وحتى الساعة

Lebanon 24
22-11-2024 | 12:33
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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، مساء اليوم، عن المهام التي نفذها عناصرها، جراء العدوان الإسرائيلي، منذ صباح اليوم الجمعة الواقع في ٢٢-١١-٢٠٢٤ وحتى الساعة :

ضاحية بيروت الجنوبية

- إخماد حريق شقة من مبنى سكني في المشرفية.
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- إخماد حريق مبنى سكني خلف مبنى المجلس الشيعي الأسلامي الأعلى.

- إخماد حريق مبنى في الشياح، ونقل جريح الى المستشفى.

- إخماد حريق ركام مبنى في منطقة الشياح.

- إخماد حريق محلات على أوتوستراد هادي نصر الله.

- إعادة فتح طريق بعد أن قطع جراء غارة إسرائيلية في شارع القائم.

- إخماد حريق مبنى سكني في منطقة بئر العبد.

- إعادة فتح الطريق بعد أن قطع على غاليري سمعان.

 
محافظة الجنوب

- إعادة فتح الطريق بعد أن قطع جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكني في مدينة صور دوار جنبلاط.

 محافظة البقاع:

 قضاء البقاع الغربي:

- تأمين السلامة العامة ومعاونة عمال الصيانة في شركة كهرباء لبنان لإعادة التيار الكهربائي بعد أن قطع بسبب غارة إسرائيلية استهدفت بلدة قليا.

خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.
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