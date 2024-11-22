هذه مهمات الدفاع المدني منذ الصباح وحتى الساعة

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، مساء اليوم، عن المهام التي نفذها عناصرها، جراء العدوان الإسرائيلي، منذ صباح اليوم الجمعة الواقع في ٢٢-١١-٢٠٢٤ وحتى الساعة :ضاحية بيروت الجنوبية- إخماد حريق شقة من مبنى سكني في المشرفية.- إخماد حريق مبنى سكني خلف مبنى المجلس الشيعي الأسلامي الأعلى.- إخماد حريق مبنى في الشياح، ونقل جريح الى المستشفى.- إخماد حريق ركام مبنى في منطقة الشياح.- إخماد حريق محلات على أوتوستراد هادي نصر الله.- إعادة فتح طريق بعد أن قطع جراء غارة إسرائيلية في شارع القائم.- إخماد حريق مبنى سكني في منطقة بئر العبد.- إعادة فتح الطريق بعد أن قطع على غاليري سمعان.