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لبنان

أرسلان يكشف: "لا تواصل مع حزب الله"!

Lebanon 24
22-11-2024 | 13:04
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أعلن رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان أنه "لا تواصل مع حزب الله بسبب الأوضاع"، وأضاف: "على صعيد مسألة المقاومة، فأنا مع أيّ شخصي يُقاوم إسرائيل، كما أنه ليس لديّ أي أعداء في الداخل وعدوتي هي إسرائيل وهذه قناعاتي".
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وفي حديثٍ تلفزيونيّ، اليوم الجمعة، أشار أرسلان إلى أن هناك لقاءات دائمة مع الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط ونجله النائب تيمور، وأضاف: "هذه اللقاءات هي لتوطيد توصيات ما صدر عن لقاء بعذران ونؤكّد على هذه الروحية والتعاون ونترك أمور السياسة جانباً وننكبّ على معالجة الوضع الإنساني".
 
وأكمل: "القيادات الدرزية متّفقة وتشعر بخطورة المرحلة وانعكاساتها ونحن لسنا بصدد تنفيذ أي أجندة خارجية على حساب لبنان واللبنانيين ونعمل على تطويق أي مشكلة تحصل".
 
وأضاف: "لم نبحث خلال اللقاء الدرزي في بعذران أي أمر من خلفية مذهبية إنّما بحثنا في ما يعيشه لبنان من هجمة عدوانية إسرائيلية والتعرّض للأراضي اللبنانية إهانة لنا كلّنا ولبنان يمثّل 18 طائفة ولا يمكن لأي طائفة أن تحتكر التمثيل". 
 
وعلى صعيد جبهة جنوب لبنان وتعزيز وجود الجيش هناك، سأل أرسلان: "هل هناك مَن يسأل من أين سيأتي الجيش بالعتاد والسلاح لزيادة عناصره في الجنوب ونحن نشحد الـ100 دولار لمساعدته؟".
 
وختم: "ليس الوقت الآن لإعطاء الدروس كما أن الوقت ليس متاحاً للمساومة والشراء، في حين أنَّ وحدة البلاد فوق كلّ اعتبار وخط أحمر والاستهداف الإسرائيلي يطال كلّ لبنان".

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