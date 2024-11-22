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لبنان

بذكرى الاستقلال... كرامي وضع اكليلا من الزهر على ضريح الرئيس عبد الحميد كرامي

Lebanon 24
22-11-2024 | 12:57
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زار رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي، اليوم الجمعة، ضريح رجل الاستقلال عبد الحميد كرامي في مدافن باب الرمل، لمناسبة الذكرى الـ81 للاستقلال، حيث قرأ الفاتحة على روحه الطاهرة وعلى ارواح الرؤساء الشهيد رشيد وعمر كرامي، كما وضع اكليلا من الزهر.
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‏وقال كرامي في المناسبة: "كلماتك الأخيرة يا عبد الحميد كانت: حافظوا على لبنان واستقلاله. هذه الكلمات تحولت الى وصية للأبناء ومن بعدهم للأحفاد. واليوم وأنا على ضريحك في عيد الاستقلال، استذكر وصيّتك وأقول "لك ان استقلالنا هو قضيتنا التي نجدد الإيمان بها كل يوم وكل عيد وكل سنة. كما أقول لك أن لبنان، كل لبنان، على العهد، يحمي الاستقلال بالدمّ وبالتضحيات، وكل التضحيات تهون في سبيل الكرامة والحرية والاستقلال".
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