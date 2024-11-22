لمتابعة أوضاع النازحين وحاجاتهم.. وفد من أمل زار عبدالله

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وتم التداول في مجمل أوضاع أهلنا النازحين من الجنوب الى اقليم، وكان تشديد على أهمية وضرورة تأمين الرعاية الإجتماعية والغذائية والصحية لهم، وسبل تعزيز ذلك مع المراجع والجهات المعنية .وأثنى الوفد على خلية الأزمة في اقليم الخروب، والتي تضم كل البلديات والأحزاب والجمعيات والأندية، وجميعها وضعت امكاناتها لمساعدة الأهل النازحين، على ان ترفع الإقتراحات الى مجلس الجنوب المولج بمتابعة ملف النازحين في الجبل. (الوكالة الوطنية)