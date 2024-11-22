Advertisement

لبنان

لمتابعة أوضاع النازحين وحاجاتهم.. وفد من أمل زار عبدالله

Lebanon 24
22-11-2024 | 13:35
A-
A+
Doc-P-1282327-638679048493622400.jpeg
Doc-P-1282327-638679048493622400.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار وفد من حركة أمل، عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، وعقد لقاء حضره شخصيات من الحزب التقدمي الإشتراكي في اقليم الخروب ،حيث جرى التأكيد على العلاقة المتينة بين الحركة والحزب.

Advertisement
وتم التداول في مجمل أوضاع أهلنا النازحين من الجنوب الى اقليم، وكان  تشديد على أهمية وضرورة تأمين الرعاية الإجتماعية والغذائية والصحية لهم، وسبل تعزيز ذلك مع المراجع والجهات المعنية .

وأثنى الوفد على خلية الأزمة في اقليم الخروب، والتي تضم كل البلديات والأحزاب والجمعيات والأندية، وجميعها وضعت امكاناتها لمساعدة الأهل النازحين، على ان ترفع الإقتراحات الى مجلس الجنوب المولج بمتابعة ملف النازحين في الجبل. (الوكالة الوطنية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2024-11-22
16:45 | 2024-11-22
16:30 | 2024-11-22
16:25 | 2024-11-22
16:21 | 2024-11-22
16:14 | 2024-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24