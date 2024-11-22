الحصيلة ارتفعت.. كم بلغ عدد الشّهداء والجرحى منذ بداية العدوان؟

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صدر عن مركز عمليّات طوارئ الصّحّة العامّة التّابع لوزارة الصّحّة العامّة التّقرير اليوميّ لحصيلة وتداعياتِ العدوانِ الإسرائيليّ على لبنان.وفيه أنّ غارات العدوِّ الإسرائيليّ ليومِ أمسِ الخميس 21 تشرين الثّاني 2024 أسفرت عن 62 شهيدًا و111 جريحًا.وبلغتِ الحصيلة الإجماليّة لعدد الشّهداء والجَرْحى منذ بدء العدوانِ حتّى يوم أمس 3645 شهيدًا و15355 جريحًا.