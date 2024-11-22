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لبنان

بالأسماء.. من هم شهداء غارة "دورس"؟

Lebanon 24
22-11-2024 | 14:01
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أدّت الغارة التي استهدفت دارة مديرعام مستشفى دار الأمل الجامعي علي ركان علام في دورس في بعلبك، في الحصيلة الأولية، إلى استشهاده إلى جانب الشهداء:علي ركان علام، بلال قطايا، الدكتور علي دياب، محسن الحكيم، عبدالله طبيخ، عباس المصري وابنه، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".
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