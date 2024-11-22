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لبنان

"ضربات" جديدة لـ"الحزب".. إليكم آخر بياناته

Lebanon 24
22-11-2024 | 14:03
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أعلن "حزب الله"، اليوم الجمعة، تنفيذ عدد من العمليات ضدّ أهداف ومواقع إسرائيليّة.
 
وذكر الحزب أنه استهدف تجمعاً لقوات جيش العدو عند مثلث دير ميماس بصلية صاروخية.
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كذلك، قصف الحزبُ قاعدة ستيلا ماريس (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شمال غرب ‏مدينة حيفا المُحتلّة، بصليةٍ من الصواريخ النوعية.
 
 
أيضاً، شن الحزبُ هجوماً جوياً بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، للمرّة السابعة، وأصابت أهدافها بدقّة.
 
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