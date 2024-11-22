أعلن "حزب الله"، اليوم الجمعة، تنفيذ عدد من العمليات ضدّ أهداف ومواقع إسرائيليّة.

وذكر الحزب أنه استهدف تجمعاً لقوات جيش العدو عند مثلث دير ميماس بصلية صاروخية.

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كذلك، قصف الحزبُ قاعدة ستيلا ماريس (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شمال غرب ‏مدينة حيفا المُحتلّة، بصليةٍ من الصواريخ النوعية.