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لبنان

حول التّعميمين 166 و158.. بيان هامّ من وزير المهجّرين

Lebanon 24
22-11-2024 | 14:21
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عقد وزير المهجرين عصام شرف الدين، اليوم الجمعة، اجتماعا في مكتبه، مع لقاء جمعيات المودعين، وصدر في أعقاب الاجتماع البيان الاتي:

" يتم التسريب عبر وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية خبرا مفاده، بأن مصرف لبنان يبحث جديا في احتمال تمديد إجراءات التعميمين 166 و158، اللذين يقضيا بمضاعفة سحوبات المودعين مرتين مطلع الشهر المقبل.
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يود اللقاء التذكير بأنه خلال الزيارات التي قام بها لرئيس وأعضاء المجلس المركزي لأكثر من مرة، ولوزير الماليه ولدولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والزيارة التي قام بها الوزير شرف الدين لدولة رئيس مجلس النواب نبيه بري وتم خلالها تقديم كتاب بالمطالب الملحة، كانت الوعود مطمئنة، لذا المطلوب من مصرف لبنان تعديل التعاميم لتصبح:

- الدفعات دائمة وليست مؤقتة

- سقف السحوبات كما حددناها بالبند الأول للمطالب

- إسقاط الشروط التعجيزية التي تمنع المودعين من الانخراط بالتعاميم.

كما نذكر بمطالب توحيد سعر الصرف، وشيك المريض والطالب والتأمين، ودفع الضرائب والرسوم". (الوكالة الوطنية) 
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