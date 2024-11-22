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لبنان

رئيس اتحاد بلديات بعلبك ينعى علام: ذكراك الطيبة ستبقى حية في قلوبنا

Lebanon 24
22-11-2024 | 14:16
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 نعى رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة مدير عام مستشفى دار الأمل الجامعي علي ركان علام، اليوم الجمعة، في بيان جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى،ننعي إلى أهلنا في بعلبك والبقاع ولكل محبي الخير والعطاء، فقيدنا الغالي الأخ الصديق الأستاذ علي علام مدير مستشفى دار الأمل الجامعي".
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واضاف: "أستاذ علي، رحلت عنا، لكن ذكراك الطيبة ستبقى حية في قلوبنا، وعطاءاتك ستظل شاهدةً على إنسانيتك ونبلك. لقد كنت البيت المضياف، والأخ الكريم، والسند لكل من لجأ إليك".

وختم:"باسم مجلس اتحاد بلديات بعلبك، نتقدم بأحر التعازي من عائلته الكريمة ومن أهالي بعلبك والبقاع، ونسأل الله أن يتغمده ورفاقه الصادقين الأبرار الذين استشهدوا معه بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، ويلهمنا جميعًا الصبر على هذا المصاب الجلل". (الوكالة الوطنية)
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