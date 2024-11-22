احتفل القيّمون في مبنى منظمة الأونيسكو بالعاصمة الفرنسيّة باريس، اليوم الجمعة، بمناسبة عيد الإستقلال في لبنان.

وفي هذا الإطار، رفع المسؤولون هناك العلم اللبناني إلى جانب علم الأمم المتحدة في خطوة تحمل أيضاً رسالة تضامنية مع لبنان.