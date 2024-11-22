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لبنان

في دولة أوروبية.. "الأونيسكو" تحتفل بـ"استقلال لبنان" (صورة)

Lebanon 24
22-11-2024 | 14:26
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احتفل القيّمون في مبنى منظمة الأونيسكو بالعاصمة الفرنسيّة باريس، اليوم الجمعة، بمناسبة عيد الإستقلال في لبنان.
 
وفي هذا الإطار، رفع المسؤولون هناك العلم اللبناني إلى جانب علم الأمم المتحدة في خطوة تحمل أيضاً رسالة تضامنية مع لبنان.
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