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لبنان

أنباء جديدة.. هذا ما تبلغه لبنان من أميركا بشأن "التسوية"

Lebanon 24
22-11-2024 | 14:43
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ذكرت قناة الـ"NBN"، اليوم الجمعة، أنَّ الموفد الأميركيّ آموس هوكشتاين أعاد التواصل مع عين التينة فور وصوله إلى واشنطن ونقل أجواء إيجابية عن المسودة الأميركية الخاصة بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
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وقالت القناة إن "الإتفاق قطع أشواطاً والأمور تقدّمت لكنها تبقى مرهونة بالخواتيم"، وأضافت: "الاتفاق ينحصر في إطار تطبيق القرار 1701 ولا خروج عن الأطر القانونية".
 
وأوضحت أنَّ "الآليات التنفيذية وسعت أطراف اللجنة الثلاثية لتضم أميركا وفرنسا كما في السابق عند صدور القرار".
 
في غضون ذلك، تحدّثت معلومات صحفية أخرى عن أنَّ "هوكشتاين غادر تل أبيب لكن لم يصل إلى أميركا بعد والأجواء لا زالت إيجابية".
 
وأوضحت أنه "جرى تواصل جرى بين المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري علي حمدان والسفارة الأميركية بعد لقاءات هوكشتاين في تل أبيب ونُقلت إلى عين التينة أجواء إيجابية".

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