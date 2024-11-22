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لبنان

بعد استشهاد مدير مستشفى دار الأمل الجامعي.. بيان لنقابة الاطباء

Lebanon 24
22-11-2024 | 14:59
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أدانت نقابة اطباء لبنان في بيروت، في بيان لها، اليوم الجمعة، استمرار العدو الاسرائيلي بقصف المراكز الصحية والاستشفائية وملاحقة الاطباء الى اماكن اقاماتهم.

ونعت النقابة،"مدير مستشفى دار الأمل الجامعي مجلسا وادارة واعضاء الشهيد علي ركان علام والاطباء الذين كانوا برفقته وكل الشهداء الابرار الذين قدموا انفسهم قربانا على مذبح الوطن وتمنت الشفاء العاجل لكل المصابين والجرحى".
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وأكدت النقابة ان "هذه الاعتداءات الاثمة وغيرها لم ولن تثن الاطباء عن القيام بواجبهم الانساني واستمرارهم في مواجهة التحديات" .

وختمت:  "ليست المرة الاولى التي يقدم فيها القطاع الطبي شهداء واجب ولن تكون الاخيرة بل سيبقى في الصفوف الامامية لمواجهة التحديات ومعالجة المصابين والمرضى". (الوكالة الوطنية) 
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