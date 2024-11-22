بعد استشهاد مدير مستشفى دار الأمل الجامعي.. بيان لنقابة الاطباء

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ونعت النقابة،"مدير مستشفى دار الأمل الجامعي مجلسا وادارة واعضاء الشهيد علي ركان علام والاطباء الذين كانوا برفقته وكل الشهداء الابرار الذين قدموا انفسهم قربانا على مذبح الوطن وتمنت الشفاء العاجل لكل المصابين والجرحى".وأكدت النقابة ان "هذه الاعتداءات الاثمة وغيرها لم ولن تثن الاطباء عن القيام بواجبهم الانساني واستمرارهم في مواجهة التحديات" .وختمت: "ليست المرة الاولى التي يقدم فيها القطاع الطبي شهداء واجب ولن تكون الاخيرة بل سيبقى في الصفوف الامامية لمواجهة التحديات ومعالجة المصابين والمرضى". (الوكالة الوطنية)