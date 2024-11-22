الحاج حسن تعليقاً على استشهاد علام: خسارتك كبيرة

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كتب وزير الزراعة عباس الحاج حسن، اليوم الجمعة، على منصة "أكس": "بعلبك تقدم خيرة رجالها وشبابها شهداء على مذبح الوطن. كوكبة من الشهداء ترتقي اليوم في مقدمهم الشهيد علي علام مدير مستشفى الامل الجامعي ، المتواضع، المتفاني و حبيب الناس" .أضاف:"خسارتك كبيرة... نعزي اهلنا في بعلبك والبقاع وكل الجسم الطبي اللبناني ونعزي اخونا د. ركان علام بهذا الفقد".