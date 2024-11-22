مُطاردة جويّة بين لبنان وإسرائيل.. استمرّت لـ40 دقيقة وهذا ما حصل!

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنَّ طائرة من دون طيار تم إطلاقها من لبنان، ضربت منطقة الجليل الغربي داخل فلسطين المُحتلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي طارد تلك الطائرة لمُدّة 40 دقيقة في نطاق واسع من المستوطنات الشمالية الإسرائيلية المحاذية للبنان.

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وفي وقتٍ سابق، أبلغ المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ عن مخاوف من تسلل طائرات إلى مناطق واسعة في شمال إسرائيل، مشيراً إلى أنه "تم إجراء محاولات اعتراض للطائرة التي تسللت إلى الجليل، فيما لم يتمّ الإبلاغ عن وقوع إصابات".

كذلك، تم إطلاق صافرات الإنذار من تسلل الطائرات المُعادية في نهار وجيشر هازيف وليمان والمنطقة الصناعية شمال ميلوفات.