أعلن "حزب الله"، اليوم الجمعة، استهداف تجمّعات لجيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية والشرقية لمدينة الخيام، وذلك بواسطة صليات من الصواريخ.

من ناحيتها، ذكرت قناة "المنار" أنَّ الحزب أطلق 28 مُسيَّرة انقضاضية باتجاه تجمعات العدو الاسرائيلي بمدينة الخيام جنوب لبنان في أكبر هجوم بالمُسيّرات الإنقضاضية منذ بداية المواجهات.

Advertisement

وفي بيان آخر، كشف الحزب عن حصول اشتباكاتٍ عنيفة بالأسلحة الرشاشة والصاروخيّة مع قوات الجيش الإسرائيلي في بلدة الجبين، في حين تحدث عن تنفيذ هجوم جوي بسربٍ من المُسيرات الانقضاضية على قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، للمرّة الثانية.