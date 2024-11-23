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لبنان

انتشار مسلح وإطلاق نار.. هذا ما حصل في القبة

Lebanon 24
23-11-2024 | 00:31
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وقع اشكال فردي بين عدد من الشبان في منطقة القبة شارع الجيش ليتطور الى اقدام المدعو "ع.ق" بطعن المدعو "ه.ف" عدة طعنات بالسكاكين حيث تم نقله الى مستشفى الحكومي للعلاج، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وسجل لاحقا انتشار مسلح واطلاق نار في الهواء بالقرب من ساحة القبة .

وتسود حالة من التوتر المنطقة.


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