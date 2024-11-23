محاولة سلب فاشلة فجرا في ابي سمراء

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تعرّض الشاب "س.ب" لمحلة لمحاولة سلب فجر اليوم السبت على طريق الخناق - ابي سمراء طرابلس، الا ان المحاولة باءت بالفشل، وتعرض الأخير الى اعتداء بالضرب بكعب مسدس على رأسه وتمكن المعتدون من الفرار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وتم نقل الجريح بواسطة سيارة مدنية الى مستشفى دار الشفاء لتلقي العلاج.