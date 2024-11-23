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لبنان

محاولة سلب فاشلة فجرا في ابي سمراء

Lebanon 24
23-11-2024 | 00:48
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تعرّض الشاب "س.ب" لمحلة لمحاولة سلب فجر اليوم السبت على طريق الخناق - ابي سمراء طرابلس، الا ان المحاولة باءت بالفشل، وتعرض الأخير الى اعتداء بالضرب بكعب مسدس على رأسه وتمكن المعتدون من الفرار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وتم نقل الجريح بواسطة سيارة مدنية الى مستشفى دار الشفاء لتلقي العلاج.



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