انذار اسرائيلي جديد لسكان الضاحية

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸الحدث

🔸شويفات العمروسية



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني… pic.twitter.com/8blJGf5wqO — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 23, 2024 Advertisement

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي انذاراً عاجلا إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني في الحدث وشويفات العمروسية.وقال ادرعي عبر اكس: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب ، ️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.