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لبنان

بوشكيان عزّى بعلي علام: "ابن المدرسة الإنسانية الحقّة"

Lebanon 24
23-11-2024 | 01:10
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أعرب وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان عن حزنه لاستشهاد مدير مستشفى الأمل في بعلبك علي ركان علام، ابن المدرسة الإنسانية الحقّة والعطاء والتضحية والوقوف الى جانب كل محتاج ومريض.
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وقال:" عرفته منذ سنين مساعداً أبناء البقاع وبعلبك والهرمل وكلّ من قصده من دون تفرقة. أعزّي عائلته وأهله وكلّ من أحبّه، سائلاً الله عزّ وجل أن يسكنه فسيح جنّاته."
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