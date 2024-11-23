بوشكيان عزّى بعلي علام: "ابن المدرسة الإنسانية الحقّة"

Advertisement

أعرب وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان عن حزنه لاستشهاد مدير مستشفى الأمل في بعلبك علي ركان علام، ابن المدرسة الإنسانية الحقّة والعطاء والتضحية والوقوف الى جانب كل محتاج ومريض.وقال:" عرفته منذ سنين مساعداً أبناء البقاع وبعلبك والهرمل وكلّ من قصده من دون تفرقة. أعزّي عائلته وأهله وكلّ من أحبّه، سائلاً الله عزّ وجل أن يسكنه فسيح جنّاته."