الصحة تنعى علام: عرف بقربه من الناس وخسارة كبيرة

نعت وزارة الصحة العامة مدير مستشفى دار الأمل الجامعي علي ركان علام الذي سقط ومعه ستة من رفاقه العاملين في المستشفى شهداء في عدوان إسرائيلي غادر إستهدف دارة الدكتور علام الواقعة إلى جانب المستشفى.



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