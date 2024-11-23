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لبنان

كانوا على بعد امتار.. اعلاميون نجوا من غارة صور

Lebanon 24
23-11-2024 | 02:04
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نجا مجموعة من الاعلاميين من الغارة الاسرائيلية التي استهدفت منطقة الشاطئ في بحر صور.
وأشارت الوكالة الوطنية للاعلام الى ان مجموعة من الصحافيين كانت على بعد حوالى 50 مترا من الغارة التي شنّتها مسيرة اسرائيلية واستهدفت  صيادين كانوا على شاطئ بحر صور.
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