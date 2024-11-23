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لبنان

غارات اسرائيلية كثيفة على صور وبنت جبيل

Lebanon 24
23-11-2024 | 02:36
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 استمرت الاعتداءات الاسرائيلية على قرى قضاءي صور وبنت جبيل من الليل الفائت وحتى صباح اليوم، حيث اغار الطيران المسير على بلدة طورا مستهدفا دراجتين ناريتين، ما ادى الى ارتقاء شهيدين نعتهم لاحقا شعبة حركة "امل" في طورا.
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وكثف العدو غاراته بواسطة الطيران المسير خلال الايام الماضية على الدراجات النارية. كما اغار الطيران المعادي على بلدات: المجادل، السماعية،شمع، طيرحرفا، الضهيرة ،الجبين واطراف ديرقانون راس العين.

وطال القصف المدفعيّ المتقطع ليل امس وحتى فجر اليوم، قرى القطاعين الغربيّ و الاوسط، فيما مشطت قوات الاحتلال بلدات عيتا الشعب ،رامية ،الضهيرة والجبين.
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