بو حبيب غادر الى روما

غادر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب صباح اليوم السبت بيروت، متوجّها الى روما للمشاركة في الاجتماع الوزاري الحواري لدول حوض البحر الابيض المتوسط، وإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في حاضرة الفاتيكان، ولحشد الدعم أيضا للموقف اللبناني الداعي الى الوقف الفوري لالنار، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكامل مندرجاته.

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