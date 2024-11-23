بغارة اسرائيلية فجراً.. طريق النبطية مرجعيون مقطوعة كليا

شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة عند الساعة ال 4:30 فجراً، على طريق النبطية مرجعيون، منطقة الخردلي، ما ادى الى قطعها بشكل كلي، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

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