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لبنان

بغارة اسرائيلية فجراً.. طريق النبطية مرجعيون مقطوعة كليا

Lebanon 24
23-11-2024 | 03:23
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شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة عند الساعة ال 4:30 فجراً، على طريق النبطية مرجعيون، منطقة الخردلي، ما ادى الى قطعها بشكل كلي، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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