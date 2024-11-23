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لبنان

نقابة المستشفيات نعت مدير دار الأمل

Lebanon 24
23-11-2024 | 03:40
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نعت نقابة المستشفيات في بيان، مدير مستشفى دار الأمل الجامعي علي ركان علام، الذي سقط شهيدا ومعه ٦ من العاملين في المستشفى، خلال غارة استهدفت دارته قرب المستشفى.

وقالت: "ان النقابة إذ تأسف لهذه الخسارة المؤلمة لما كان يتميز به الشهيد من أخلاق رفيعة، وحب للخدمة العامة، تسأل الله ان يمنحه الرحمة وان يسكنه فسيح جناته، ولاهله الصبر والسلوان .وايضاً الرحمة لارواح الشهداء العاملين في المستشفى المذكور".
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