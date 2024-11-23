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بدأت قوة مؤللة معادية عند حوالي الخامسة من فجر اليوم السبت التقدّم من شمع باتجاه البياضة غرباً وبعد انطلاقها من نقطة تمركزها في محيط مركز اليونيفيل واجتيازها مئات الأمتار استهدفها عناصر حزب الله وأصابوا دبابتي ميركافا تابعتين لها، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".