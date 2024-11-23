Advertisement

لبنان

قوة إسرائيلية مؤللة حاولت التقدّم من شمع باتجاه البياضة.. و"الحزب" يستهدفها

Lebanon 24
23-11-2024 | 03:37
A-
A+
Doc-P-1282535-638679556667579337.jpg
Doc-P-1282535-638679556667579337.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأت قوة مؤللة معادية عند حوالي الخامسة من فجر اليوم السبت التقدّم من شمع باتجاه البياضة غرباً وبعد انطلاقها من نقطة تمركزها في محيط مركز اليونيفيل واجتيازها مئات الأمتار استهدفها عناصر حزب الله وأصابوا دبابتي ميركافا تابعتين لها، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2024-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:47 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:54 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:47 | 2024-11-23
06:00 | 2024-11-23
05:40 | 2024-11-23
05:30 | 2024-11-23
05:00 | 2024-11-23
04:58 | 2024-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24