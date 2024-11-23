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لبنان

التيار الكهربائي يعود الى مناطق في جزين

Lebanon 24
23-11-2024 | 03:59
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عاد التيار الكهربائي الى القطراني والسريرة في منطقة جزين، بعدما أصلحت فرق الصيانة بكهرباء لبنان الاعطال الناجمة من غارات امس.
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