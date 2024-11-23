غارات اسرائيلية عنيفة على الجنوب

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تتواصل الغارات الاسرائيلية على عدد من القرى الجنوبية حيث استهدفت المدفعية الاسرائيلية بلدة الخيام، سهل مرجعيون واطراف جديدة مرجعيون واطراف القليعة.وتعرضت بلدة كونين في قضاء بنت جبيل لغارة نفذتها الطائرات الحربية المعادية. وتزامن ذلك مع قصف مدفعي متقطع استهدف بلدتي بيت ياحون وعيناتا، وامتد ليطاول مدينة بنت جبيل، حيث احصي سقوط نحو 50 قذيفة على الاحياء السكنية فيها في غضون ساعتين.كما استهدف القصف المدفعي الاسرائيلي منزل السيد ربيع الياس في بلدة جديدة مرجعيون دون وقوع اصابات، كما استهدف القصف عدة منازل في بلدة ابل السقي يوم امس.