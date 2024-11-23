ارتفاع في عدد شهداء غارة البسطا.. هذا ما أعلنه الدفاع المدني

Advertisement

أعلن الدفاع المدني على وعلى اثر غارة إسرائيلية استهدفت أحد المباني في محلة البسطة قرابة الساعة الرابعة من فجر اليوم، تواصل فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في الموقع المستهدف. وقد بلغت حصيلة العمليات المنفذة لغاية الساعة ١١ شهيداً و٢٣ جريحاً من تحت الأنقاض.كما عملت فرق الانقاذ على إخماد حريق الذي اندلع في المبنى المؤلف من ٧طبقات، وفي شقتين سكنيتين.