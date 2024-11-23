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لبنان

ارتفاع في عدد شهداء غارة البسطا.. هذا ما أعلنه الدفاع المدني

Lebanon 24
23-11-2024 | 04:14
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أعلن الدفاع المدني على وعلى اثر غارة إسرائيلية استهدفت أحد المباني في محلة البسطة قرابة الساعة الرابعة من فجر اليوم، تواصل فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في الموقع المستهدف. وقد بلغت حصيلة العمليات المنفذة لغاية الساعة ١١ شهيداً و٢٣ جريحاً من تحت الأنقاض.
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كما عملت فرق الانقاذ على إخماد حريق الذي اندلع في المبنى المؤلف من ٧طبقات، وفي شقتين سكنيتين.
 
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