Advertisement

لبنان

من بينها أشلاء سيتم تحديد هوية أصحابها.. حصيلة ثانية محدثة للغارة الإسرائيلية على البسطة الفوقا

Lebanon 24
23-11-2024 | 04:47
A-
A+
Doc-P-1282553-638679598131474829.jpg
Doc-P-1282553-638679598131474829.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن غارة العدو الإسرائيلي على البسطة الفوقا في بيروت أدت في حصيلة ثانية محدثة إلى استشهاد أحد عشر شخصا من بينهم أشلاء رفعت كمية كبيرة منها وسيتم تحديد هوية أصحابها والعدد النهائي للشهداء بعد إجراء فحوص الحمض النووي إضافة إلى إصابة ثلاثة وستين شخصا بجروح.
Advertisement

ولا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:52 | 2024-11-23
09:41 | 2024-11-23
09:40 | 2024-11-23
09:25 | 2024-11-23
09:23 | 2024-11-23
09:04 | 2024-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24