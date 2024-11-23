من بينها أشلاء سيتم تحديد هوية أصحابها.. حصيلة ثانية محدثة للغارة الإسرائيلية على البسطة الفوقا

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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن غارة العدو الإسرائيلي على البسطة الفوقا في بيروت أدت في حصيلة ثانية محدثة إلى استشهاد أحد عشر شخصا من بينهم أشلاء رفعت كمية كبيرة منها وسيتم تحديد هوية أصحابها والعدد النهائي للشهداء بعد إجراء فحوص الحمض النووي إضافة إلى إصابة ثلاثة وستين شخصا بجروح.ولا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة.