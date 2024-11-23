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لبنان
مُجدداً.. إتصالات مشبوهة تخيف مواطنين في مناطق عدّة
Lebanon 24
23-11-2024
|
04:58
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن اتصالات مشبوهة ترد إلى هواتف المواطنين في أكثر من منطقة وتطلب منهم إخلاء أماكن تواجدهم.
ولا معلومات حتى اللحظة حول مدى جدية هذه التحذيرات.
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