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لبنان

مُجدداً.. إتصالات مشبوهة تخيف مواطنين في مناطق عدّة

Lebanon 24
23-11-2024 | 04:58
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن اتصالات مشبوهة ترد إلى هواتف المواطنين في أكثر من منطقة وتطلب منهم إخلاء أماكن تواجدهم.


ولا معلومات حتى اللحظة حول مدى جدية هذه التحذيرات.
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