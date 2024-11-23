مُجدداً.. إتصالات مشبوهة تخيف مواطنين في مناطق عدّة

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن اتصالات مشبوهة ترد إلى هواتف المواطنين في أكثر من منطقة وتطلب منهم إخلاء أماكن تواجدهم.





ولا معلومات حتى اللحظة حول مدى جدية هذه التحذيرات.

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