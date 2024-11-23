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لبنان

في مصر... الكنيسة المارونية تنظم يوم صلاة من أجل السلام في لبنان

Lebanon 24
23-11-2024 | 06:07
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نظمت الكنيسة المارونية في جمهورية مصر العربية أمس الجمعة يوم صلاة من أجل السلام في لبنان، في ذكرى استقلال لبنان، وذكرت الكنيسة أن قداسة البابا يوحنا بولس الثاني وصفه بوطن رسالة حرية وعيش مشترك للشرق والغرب.
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وترأس القداس  راعي الأبرشية المطران جورج شيحان  من أجل أن يتحقق السلام في لبنان وطن الأرز وفي العالم وعا ن المطران شيحان في القداس لفيف من الكهنة والرهبان وبمشاركة الراهبات وأبناء الإبرشية، في حضور السفير اللبناني في مصر علي الحلبي.

وبعد القداس، أقيمت فقرة فنية أحيتها الفنانة منال نعمة بباقة من الأغاني  والأناشيد الوطنية.

لبنان

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