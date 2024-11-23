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لبنان

بعد التحذير... سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
23-11-2024 | 06:47
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شنّ العدو الإسرائيلي 4 غارات جديدة على الضاحية الجنوبية، وتحديداً على الرويس والكفاءات والسان تيريز.

وسجّل إطلاق نار كثيف في الضاحية الجنوبية لإنذار المواطنين بضرورة الإخلاء، عقب التحذير الإسرائيلي الذي وجهه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "إكس".
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