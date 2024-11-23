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لبنان

العدو يرمي صناديق معلّقة بمظلات في هذه المنطقة اللبنانية!

Lebanon 24
23-11-2024 | 07:18
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، بأن مروحية إسرائيلية رمت صناديق معلّقة بمظلات في محيط مشروع مياه الطيبة بين الطيبة رب ثلاثين، حيث تتواجد قوة من جنود العدو.
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