العدو يرمي صناديق معلّقة بمظلات في هذه المنطقة اللبنانية!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، بأن مروحية إسرائيلية رمت صناديق معلّقة بمظلات في محيط مشروع مياه الطيبة بين الطيبة رب ثلاثين، حيث تتواجد قوة من جنود العدو.

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