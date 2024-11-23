العدو الإسرائيلي يستهدف قرى البقاع والجنوب

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تحلق طائرات استطلاعية ومسيرة وحربية في اجواء مناطق حوش صور والساحل الممتد بين راس آلعين وصول إلى صور، وعلى علو منخفض.وتشهد قرى القطاع الغربي في قضاء صور قصفا متقطعا لا سيما البياضة والسعيدية وزبقين وطير حرفًا وشمع والجبين وشيحين ، إلى ذلك تسمع اصوات رشاشات وقذائف صاروخية في مناطق وادي حامول الناقورة وطير حرفا .وقد شن العدو غارات عدّة على قرى قضاء النبطية، مثل حاروف ـ الجبل الأحمر، بئر السلاسل في بلدة خربة سلم، حي الملولة في بلدة ميفدون، كما أشارت المعلومات إلى أن غارة على رومين في النبطية أيضاً أدت الى سقوط خمسة شهداء كحصيلة اولية.إلى ذلك نفذ الطيران المعادي غارتين على البازورية وغارة على بلدة الشعيتية، وغارة على بلدة البياضة في جنوبي صور.أماً بقاعاً، فقد شنّ طيران العدو الإسرائيلي سلسلة استهدافات طالت حارة الفيكاني، شمسطار، سهل عدّوس، الحفير وفلاوي.