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لبنان

فرنجية استقبل القائم بأعمال سفارة الكويت.. هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
23-11-2024 | 07:57
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استقبل رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، اليوم السبت، في دارته في بنشعي، القائم بأعمال سفارة الكويت عبدالله الشاهين في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامه في لبنان.

وكان بحث في الاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة. (الوكالة الوطنية) 
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سليمان فرنجية

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