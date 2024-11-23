أمين شرّي: ما من شخصية حزبية في المبنى المستهدف بالبسطة

شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أمين شرّي على "ألا وجود لأي شخصية حزبية في المبنى المستهدف في منطقة البسطة".



وخلال زياته الموقع المستهدف في البسطة، أشار شرّي إلى أن "النازحين صامدون وأهالي بيروت ملتزمون في خط السيادة والحرية والاستقلال وما يحصل لن يستطيع أن يكسر من عزيمتنا".

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