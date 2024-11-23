بصليات صاروخية ... هذه آخر عمليات "حزب الله"

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وفي بيانه الأخير، أعلن أنه استهدف، عند الساعة 12:55، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، وذلك للمرة الرابعة، بواسطة صلية صاروخية.وكان قد أشار في بيانه "رقم 9" إلى استهدافه، عند الساعة 12:40، تجمعًا آخر لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، للمرة الثالثة، باستخدام صلية صاروخية.كما استهدف، عند الساعة 12:30، مستوطنة ديشون بصلية صاروخية.وفي بيانه رقم 7، أعلن أنه استهدف، عند الساعة 12:15، مستوطنة أفيفيم، بواسطة صلية صاروخية.كما استهدف، عند الساعة 10:00، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مثلث دير ميماس - كفركلا، بصلية صاروخية.وعند الساعة 09:30، استهدف تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، للمرة الثانية، بواسطة صلية صاروخية.وعند الساعة 09:00، استهدف تجمعًا آخر لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، بصلية صاروخية.وفي بيانه "رقم 3"، أعلن أنه، أثناء رصد تحركات لقوة من جيش العدو الإسرائيلي تحاول التقدم نحو بلدة البياضة، اشتبك الحزب مع القوة المتقدمة عند الساعة 11:50 على الأطراف الشرقية للبلدة، ما أسفر عن مقتل وجرح أفرادها. وما زالت الاشتباكات مستمرة حتى وقت صدور البيان.واستهدف، عند الساعة 11:30، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة حانيتا، بصلية صاروخية.أيضًا، استهدف، عند الساعة 12:05 من ليل الجمعة إلى السبت، مستوطنة كريات شمونة، بواسطة صلية صاروخية.