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لبنان

5 شهداء 3 جرحى.. هذه حصيلة الغارة على رومين

Lebanon 24
23-11-2024 | 08:16
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان اليوم السبت، أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة رومين في النبطية أدت إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح من بينهم إثنان بحالة حرجة.
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