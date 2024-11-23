5 شهداء 3 جرحى.. هذه حصيلة الغارة على رومين

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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان اليوم السبت، أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة رومين في النبطية أدت إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح من بينهم إثنان بحالة حرجة.