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لبنان

مجزرة في "شمسطار".. كم بلغ عدد الشهداء؟

Lebanon 24
23-11-2024 | 08:33
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أدّت الغارة التي استهدفت منزلا في بلدة شمسطار في بعلبك، اليوم السبت، إلى استشهاد أسرة مؤلفة من أم وأربعة أولاد، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام". 

ومعلومات اولية تتحدث عن ارتكاب طيران الاحتلال الاسرائيلي مجزرة في بلدة شمسطار البقاعية باستهداف احد المنازل المأهولة بعدد كبير من المدنيين.
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