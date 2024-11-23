توقيف مروّج عملة مزورة في عندقت

ألقت دورية من فرع المعلومات- مكتب القبيات القبض على المدعو "ر.ج" بالجرم المشهود في منطقة عندقت العكارية، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".





ووفقاً للمعلومات، كان الموقوف يقوم بترويج عملة مزورة وقد تم اقتياده الى مكتب فرع المعلومات في القبيات للتوسيع بالتحقيق.

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