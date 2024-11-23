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لبنان

عن الجيش واليونيفيل.. هذا ما أكّده وزير الدفاع الأميركي لنظيره الإسرائيلي

Lebanon 24
23-11-2024 | 09:04
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أكّد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستين لنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، التزام واشنطن الراسخ بأمن إسرائيل خلال لقاء جمعهما لبحث التهديدات الإقليمية والعمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.
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وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" في بيان لها، اليوم السبت، أن "أوستن أكّد على أهمية ضمان سلامة وأمن الجيش وقوات اليونيفيل في لبنان".

أضاف البيان: "ولفت الوزير الأميركي إلى التزام الولايات المتحدة بالتوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان يسمح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدو"د.

تابع: "كما حثّ حكومة إسرائيل على مواصلة اتخاذ خطوات لتحسين الظروف الإنسانية المزرية في قطاع غزة مشددا على التزام الولايات المتحدة بتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون". (روسيا اليوم) 

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