عن الجيش واليونيفيل.. هذا ما أكّده وزير الدفاع الأميركي لنظيره الإسرائيلي

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وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" في بيان لها، اليوم السبت، أن "أوستن أكّد على أهمية ضمان سلامة وأمن الجيش وقوات اليونيفيل في لبنان".أضاف البيان: "ولفت الوزير الأميركي إلى التزام الولايات المتحدة بالتوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان يسمح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدو"د.تابع: "كما حثّ حكومة إسرائيل على مواصلة اتخاذ خطوات لتحسين الظروف الإنسانية المزرية في قطاع غزة مشددا على التزام الولايات المتحدة بتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون". (روسيا اليوم)