جراء غارات العدو.. كم أصبح عدد شهداء قضاءي النبطية ومرجعيون؟

Advertisement

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن عن حصيلة سلسلة من غارات العدو الإسرائيلي كالتالي:- زفتا قضاء النبطية: أربعة جرحى- ميفدون قضاء النبطية: خمسة جرحى- مدينة النبطية: ثلاثة جرحى- دبين قضاء مرجعيون: جريحان.