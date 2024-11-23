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لبنان

جراء غارات العدو.. كم أصبح عدد شهداء قضاءي النبطية ومرجعيون؟

Lebanon 24
23-11-2024 | 09:41
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن عن حصيلة سلسلة من غارات العدو الإسرائيلي كالتالي: 

- زفتا قضاء النبطية: أربعة جرحى 

- ميفدون قضاء النبطية: خمسة جرحى 
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- مدينة النبطية: ثلاثة جرحى 

- دبين قضاء مرجعيون: جريحان.
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