استهداف دراجة نارية في كفررمان.. وهذه آخر المعلومات

نفذت مسيّرة إسرائيلية قرابة الخامسة الا ثلثا من عصر اليوم، غارة بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية على طريق كفررمان.



ومعلومات عن سقوط شهيدين من التابعية السودانية، وفقًا لمندوبة "لبنان 24".

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