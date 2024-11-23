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لبنان

استهداف دراجة نارية في كفررمان.. وهذه آخر المعلومات

Lebanon 24
23-11-2024 | 10:07
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نفذت مسيّرة إسرائيلية قرابة الخامسة الا ثلثا من عصر اليوم، غارة بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية على طريق كفررمان. 

ومعلومات عن سقوط شهيدين من التابعية السودانية، وفقًا لمندوبة "لبنان 24". 
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