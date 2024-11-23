خلف من مجلس النواب: انتخبوا رئيساً للجمهورية

أعلن النائب ملحم خلف في تصريح له في عيد الإستقلال، في اليوم ال ٦٧٤ لوجوده في مجلس النواب:



"بعد ٨١ سنة على الاستقلال، لبنان بلا رئيس للجمهورية، المجلس النيابي فيه معّطل، القضاء مشلول، الادارات مدّمرة، العدوان مستمر، الشعب قلق، خائف ومذعور، المركب من دون قبطان. انه الصمت المدوي، اعيدوا الصدى: انتخبوا رئيساً للجمهورية".

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