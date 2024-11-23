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لبنان

الحصيلة الاولية للغارة على بوداي.. كم بلغ عدد الاصابات؟

Lebanon 24
23-11-2024 | 10:14
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان مساء اليوم، أن غارة العدو الإسرائيلي على بوداي أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح من بينهم إثنان بحالة حرجة.
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