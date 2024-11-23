الحصيلة الاولية للغارة على بوداي.. كم بلغ عدد الاصابات؟

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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان مساء اليوم، أن غارة العدو الإسرائيلي على بوداي أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح من بينهم إثنان بحالة حرجة.