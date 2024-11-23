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لبنان

غارات عنيفة على صور وقرى جنوبية أخرى

Lebanon 24
23-11-2024 | 10:12
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن العدو الإسرائيلي شنّ غارة على مدينة صور استهدفت موقف السيارات مقابل مصرف لبنان، وسط معلومات عن وقوع إصابات.

كما سقطت غارة ثانية على صور استهدفت ضواحي مخيم البص قرب شركة الكهرباء.
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وشنّ العدو غارة بين عين بعال وباتوليه، فضلاً عن غارة على مدينة الخيام.

كما استهدف قصف مدفعي معادٍ اطراف بلدة كفرشوبا.
 
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