بعد الغارات على بعلبك.. كم بلغ عدد الشهداء؟

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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارات للعدو الإسرائيلي على بلدات في قضاء بعلبك أدت إلى الحصيلة غير النهائية التالية:- فلاوى: شهيد وجريحان- بريتال: شهيد- رأس العين: ثمانية جرحى- حورتعلا: ثلاثة جرحى