Advertisement

لبنان

بعد الغارات على بعلبك.. كم بلغ عدد الشهداء؟

Lebanon 24
23-11-2024 | 10:23
A-
A+
Doc-P-1282666-638679794133606189.jpeg
Doc-P-1282666-638679794133606189.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارات للعدو الإسرائيلي على بلدات في قضاء بعلبك أدت إلى الحصيلة غير النهائية التالية: 
- فلاوى: شهيد وجريحان
- بريتال: شهيد
Advertisement
- رأس العين: ثمانية جرحى 
- حورتعلا: ثلاثة جرحى
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة: الغارات على بلدات في قضاء بعلبك الهرمل أدت حتى الساعة إلى سقوط 24 شهيدا وأشلاء وإصابة 45 شخصا
lebanon 24
23/11/2024 19:55:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: 40 شهيدا و 52 جريحا في الغارات على قضاء بعلبك
lebanon 24
23/11/2024 19:55:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: استشهاد شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح إثر الغارة على عمشكي في بعلبك
lebanon 24
23/11/2024 19:55:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة في حصيلة غير نهائية للغارات على البقاع و بعلبك: 40 شهيداً و53 جريحاً
lebanon 24
23/11/2024 19:55:26 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة

بعلبك

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:09 | 2024-11-23
12:41 | 2024-11-23
12:32 | 2024-11-23
12:27 | 2024-11-23
12:04 | 2024-11-23
12:00 | 2024-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24