وزارة الصحة تعلن الحصيلة الأولية للغارة على صور

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان مساء اليوم السبت، أن غارة العدو الإسرائيلي على صور أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد وإصابة ستة عشر آخرين بجروح من بينهم ثلاثة حالتهم حرجة.

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