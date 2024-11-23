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لبنان

وزارة الصحة تعلن الحصيلة الأولية للغارة على صور

Lebanon 24
23-11-2024 | 10:32
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان مساء اليوم السبت، أن غارة العدو الإسرائيلي على صور أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد وإصابة ستة عشر آخرين بجروح من بينهم ثلاثة حالتهم حرجة.
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